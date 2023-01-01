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Санкт-Петербург
Мне 23 года, я прикольная и смешная; шучу шутки, поддерживаю друзей, предпочитаю решать вопросы словами (всё что угодно - обсуждаемо). Я не очень хороша в организационных вопросах, зато с радостью впишусь в любой движ если мне предложат! Очень хочется найти близких друзей, чтобы мы были на одной волне🖤
Санкт-Петербург
Профиль пользователя tansy
О себе
Мне 23 года, я прикольная и смешная; шучу шутки, поддерживаю друзей, предпочитаю решать вопросы словами (всё что угодно - обсуждаемо). Я не очень хороша в организационных вопросах, зато с радостью впишусь в любой движ если мне предложат! Очень хочется найти близких друзей, чтобы мы были на одной волне🖤
Немного фактов:
- у меня творческая профессия
- три года личной терапии
- есть кошка-хулиганка
- люблю аигел и плести из бисера
Надеюсь на скорую встречу )
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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