О себе

Мне 23 года, я прикольная и смешная; шучу шутки, поддерживаю друзей, предпочитаю решать вопросы словами (всё что угодно - обсуждаемо). Я не очень хороша в организационных вопросах, зато с радостью впишусь в любой движ если мне предложат! Очень хочется найти близких друзей, чтобы мы были на одной волне🖤



Немного фактов:

- у меня творческая профессия

- три года личной терапии

- есть кошка-хулиганка

- люблю аигел и плести из бисера



Надеюсь на скорую встречу )