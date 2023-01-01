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Санкт-Петербург
Профиль пользователя tansy

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О себе

Мне 23 года, я прикольная и смешная; шучу шутки, поддерживаю друзей, предпочитаю решать вопросы словами (всё что угодно - обсуждаемо). Я не очень хороша в организационных вопросах, зато с радостью впишусь в любой движ если мне предложат! Очень хочется найти близких друзей, чтобы мы были на одной волне🖤

Немного фактов:
- у меня творческая профессия
- три года личной терапии
- есть кошка-хулиганка
- люблю аигел и плести из бисера

Надеюсь на скорую встречу )

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Butters

Санкт-Петербург → пообщаться

Приглашаю принять участие в завершении XVII ОХМФКАИИ "В тени Смерти"!

Откликнулся 1 участник

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