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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя taniika
О себе
Интересуюсь историей кино, режиссурой. Коммуникационный дизайнер, много учусь люблю буквы и вёрстку
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие
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