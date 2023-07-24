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Санкт-Петербург
Профиль пользователя taniika

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О себе

Интересуюсь историей кино, режиссурой. Коммуникационный дизайнер, много учусь люблю буквы и вёрстку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян
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