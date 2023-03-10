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Санкт-Петербург
Профиль пользователя TamuNami

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О себе

Зовут Виктор, друзья называют Таму
Не спрашивайте что это означает с языка Суахили, испортите всю изюминку
Пишу стихи, играю на инструментах(на которые хватает денег и те которые уже есть в наличии) неплохо пою
Добрый парень с развитой эмпатией но очень нервный (биполярное расстройство) и незначительно неустойчивый (но значительно при повседневном давлении и попытках что либо поменять во мне, без предварительного понимания моей ситуации)
С чувством юмора ок но могло быть и лучше
Работаю манагером по продажам, зп в два раза среднего по России в сторону увеличения (надеюсь тебе это не так важно)
Подвижный и энергичный, занимаюсь спортом
Мой стих флагман описывающий часть моей личности-

Да, я силён,ведь с одиночеством давно в друзьях
Это не рабский пакт, не ворох полумер
И родственников нет в божественных ладьях
И не держу любовниц средь Химер

Дождь мой священный эликсир
Когда для вас его поток напрасен
Я одинок - мой мрачен, мир
А ваш мне попросту, не ясен

Если не напугал или не показался клоуном, пиши
Раскрою пазл моей личности другими стихуёчками

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🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

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