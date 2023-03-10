О себе

Зовут Виктор, друзья называют Таму

Не спрашивайте что это означает с языка Суахили, испортите всю изюминку

Пишу стихи, играю на инструментах(на которые хватает денег и те которые уже есть в наличии) неплохо пою

Добрый парень с развитой эмпатией но очень нервный (биполярное расстройство) и незначительно неустойчивый (но значительно при повседневном давлении и попытках что либо поменять во мне, без предварительного понимания моей ситуации)

С чувством юмора ок но могло быть и лучше

Работаю манагером по продажам, зп в два раза среднего по России в сторону увеличения (надеюсь тебе это не так важно)

Подвижный и энергичный, занимаюсь спортом

Мой стих флагман описывающий часть моей личности-



Да, я силён,ведь с одиночеством давно в друзьях

Это не рабский пакт, не ворох полумер

И родственников нет в божественных ладьях

И не держу любовниц средь Химер



Дождь мой священный эликсир

Когда для вас его поток напрасен

Я одинок - мой мрачен, мир

А ваш мне попросту, не ясен



Если не напугал или не показался клоуном, пиши

Раскрою пазл моей личности другими стихуёчками