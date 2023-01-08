Санкт-Петербург
Профиль пользователя Synth_Iris
О себе
1. Люблю:
- Списки
- Сериалы: "Офис", "Твин Пикс", "Сопрано", "Доктор Кто", "Школа" Гай Германики.
- Фильмы: "Матч поинт", "Суини Тодд", "Брат", "Девчата", "Судья Дредд".
- Музыку: Jon Kennedy, Slipknot, Limp Bizkit, Joy Division.
- Игры: Saints Row (все кроме 5), Mafia, Cyberpunk 2077. Онлайновые и настольные не люблю. Хотя попробовала бы DnD.
- Книги: "Атлант расправил плечи", "По ком звонит колокол", "Заводной апельсин".
- Мемы
2. Я бы хотела продолжить обучение музыке. Начать заниматься ирландскими кейли. Хотела бы походить на пленэры или порисовать с натуры.
3. Ищу единомышленников, если повезёт - друзей.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
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События пользователя
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