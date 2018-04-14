Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sylvan

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О себе

Люблю путешествия, музеи, выставки, мероприятия
Люблю природу, рыбалку, отдых с палатками
Книги: фантастика, фентези, современная проза
Музыка: от рока до джаза.
Увлекаюсь готовкой, немного рисованием, учусь шить
Люблю водить авто и вообще поговорить о машинах .

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия
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