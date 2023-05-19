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Санкт-Петербург
Профиль пользователя SYCHKA

фото пользователя SYCHKA
фото #2 пользователя SYCHKA

О себе

играю в компутер, читаю мангу, смотрю аниме, ухаживаю за животными, готовлю еду, нравится кофе, выращиваю мини огород на подоконнике

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏢 Работа 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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