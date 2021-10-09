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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sweety_kitty

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О себе

Приветствую тебя, дорогой друг!
Если у тебя есть желание прекрасно провести время, набраться позитивных эмоций - велком!
Максимум веселья и оптимизма!
Можем сходить гулять, в ресторан, по городу, можем вообще полететь отдыхать, пиши скорее, что-нибудь придумаем!
В общем, рада буду любым предложениям!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться

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☣️ Токсичность📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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