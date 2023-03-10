Санкт-Петербург
Профиль пользователя Swag228
О себе
Меня зовут Даша, мне 16 лет. Я из Красного села (Санкт-Петербург).
Я хочу шутить о неграх и о матерям в канаве
Также хочу найти человека, с которым мы могли бы поиграть в роблокс
Я увлекаюсь Андертейл, Дельтарун, Зайчик, Покепаста Пердишен (честно, дальше не помню)
Смотрю Куплинова, Винди, Мистер Биста, Маришка, Джохана, нарезки с Братишкином и Дрейком
Хотелось бы найти реально ебнутого чела в плане шуток. Прогулки будут, но редкие из-за проблемы с транспортом
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
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