Меня зовут Даша, мне 16 лет. Я из Красного села (Санкт-Петербург). Я хочу шутить о неграх и о матерям в канаве Также хочу найти человека, с которым мы могли бы поиграть в роблокс Я увлекаюсь Андертейл, Дельтарун, Зайчик, Покепаста Пердишен (честно, дальше не помню) Смотрю Куплинова, Винди, Мистер Биста, Маришка, Джохана, нарезки с Братишкином и Дрейком Хотелось бы найти реально ебнутого чела в плане шуток. Прогулки будут, но редкие из-за проблемы с транспортом

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор

💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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