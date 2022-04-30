Санкт-Петербург
Профиль пользователя Svetlana12
О себе
Люблю заниматься саморазвитием, посещаю вебинары, читаю книги. Так же люблю медитировать, знаю много полезных медитаций. Развиваюсь в онлайн. Изучаю таро, душа компании 🥰
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Прогулки и интересное времяпровождение
новые знакомства, компания
Новые знакомства это так прекрасно
общаться и дружить
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Общения дружба
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Погулять по Питеру, попить кофе
Общение, друзья
Хочу найти общение )в телеге
Общение онлайн)
Покататься на велосипеде
Найти подругу)
Поиграем в кс или другие игры 👺
Для девочек
хочу исследовать новые уголки питера!
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