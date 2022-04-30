Санкт-Петербург
Профиль пользователя Svetlana12

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фото #2 пользователя Svetlana12

О себе

Люблю заниматься саморазвитием, посещаю вебинары, читаю книги. Так же люблю медитировать, знаю много полезных медитаций. Развиваюсь в онлайн. Изучаю таро, душа компании 🥰

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Общение онлайн

Участие в других событиях

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Прогулки и интересное времяпровождение

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новые знакомства, компания

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Новые знакомства это так прекрасно

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общаться и дружить

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хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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найти новые знакомства ,съездить куда-то

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Погулять по Питеру, попить кофе

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Общение, друзья

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Хочу найти общение )в телеге

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Поиграем в кс или другие игры 👺

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя vivi
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хочу исследовать новые уголки питера!

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