Санкт-Петербург
Профиль пользователя Svetik1090
О себе
Обычная одинокая девушка ищет друзей и любовь.в Питере уже почти два года
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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