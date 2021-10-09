Санкт-Петербург
Профиль пользователя SvetaIov98

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О себе

Будем вместе гулять по городу, проводить время в уютных местах, болтать обо всём

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя liskus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Liza2505
Санкт-Петербург → Другое

Хочу классно провести время

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