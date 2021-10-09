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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Svet8

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О себе

Занимаюсь фитнесом, бегаю в парке и не только, йога, прогулки на природе. Саморазвитие, сомообразование. Смех, юмор.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь
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