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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Svet8
О себе
Занимаюсь фитнесом, бегаю в парке и не только, йога, прогулки на природе. Саморазвитие, сомообразование. Смех, юмор.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт
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