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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Suulve

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О себе

Сейчас:
Спортзал, изучаю немецкий, работаю QA Automation в банке.

Ранее: приехал в Петербург из ЕКБ в феврале 2023, по образованию: артист оркестра (работал год в театре), потом бухгалтер (ни дня не работал).

Были сложности с менталкой, поэтому читал много литературы по психологии, интерес и сейчас есть.

Скорее интроверт, социальных контактов в городе практически нет, кроме девушки. Понял, что хочется расширить круг общения.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
Пообщаться онлайн, если будет интересно, погулять по городу 🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ALENAASS
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную
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