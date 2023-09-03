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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Suraya

фото пользователя Suraya

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🎭 Театр🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружится и с кем можно погулять и где нибудь посидеть пообщаться 🤗

маленькое фото пользователя Lisa006
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wwikk

Санкт-Петербург → собрать компанию

новые знакомства, компания

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Anxel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске компании

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Naraa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться ,перекусить.

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 18 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу )

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dr.SM

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Ananyan

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Спастись от одиночества

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя KseniyaVla

Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

Квартирник на Звенигородской!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Evori_nika

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ✨

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dianariya

Москва → пообщаться

Найти подругу для душевных разговоров и веселых моментов.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Iulianiia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) В Питере недавно

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sofia_sofia

Санкт-Петербург → другое

Ищу хорошего человека во фрунзенском районе (или недалеко от Межды/ фиолетовой в

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Leila7

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, отдохнуть, пообщаться

Откликнулись 2 участника

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