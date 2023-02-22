Санкт-Петербург
Профиль пользователя Suragkitty
О себе
Я соугаю разную музыку: от фонка до классики. Пишу книги на тему фэнтези. Хочу начать играть в волейбол.
Профиль обновлён 24 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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