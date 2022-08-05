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Санкт-Петербург
Профиль пользователя sudorogaa

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фото #2 пользователя sudorogaa

О себе

Много работаю, в свободное время стараюсь спать как можно дольше, но если нахожу силы, выхожу гулять и хожу по 30 тысяч шагов

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Шутки про говно
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