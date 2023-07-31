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Санкт-Петербург
Профиль пользователя StuZ

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О себе

Меня зовут Настя, я кастомлю одежду и перешиваю ее. Переехала в Петербург 1,5 месяца назад. Ищу подружек, либо компанию друзей, с которыми будет весело проводить время и копить хорошие воспоминания

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу классных девчонок для прогулок, фоток и походов по кафешкам! 💘

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