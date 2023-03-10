Санкт-Петербург
Профиль пользователя Strufion

фото пользователя Strufion
фото #2 пользователя Strufion

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Диво Остров!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое

Пообщаться о жизни

маленькое фото пользователя 1Asy2
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

найти бы друзей, компанию

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

А какая у тебя суперспособность?

маленькое фото пользователя Aicy
Санкт-Петербург → Другое

Сгонять на Neuropunk

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.