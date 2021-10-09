Привет, я Настя) Совчем недавно переехала в Питер, тут совсем нет людей Меня можно отнести к интроверту, но обожаю выбираться на природу и тп Есть кот-Флинт и кошка-Ширли (Сфинксы), есть таро;) люблю настолки, но к сожалению у меня их нет. Нравятся разговоры о мелочах, о чём то лёгком, тяжёлые разговоры я оставляю для бокала красного вина. Если визуально могу казаться сучкой и эгоисткой, то на самом деле я очень добрый человек:(. Не разбираюсь в моде, но разбираюсь в людях. Ростом я 168, стрелец. Конечно друзья важны, но больше всего ищу себе молодого человека)..

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🏫 Учеба

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