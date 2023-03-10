Санкт-Петербург
Профиль пользователя stdriles

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О себе

Меломан, слушаю многое, от рока до к-попа.
Люблю смотреть сериалы, сейчас смотрю больше дорамы... мультифэндомщица)
Обожаю Петербург, но 3 часа на машине мешают быть там часто 🙄
Читаю фанфики...
Но мини - библиотека пополняется, ну вы знаете... Пыль собирать 😂

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика
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