мне 22, а я все еще не знаю, кем стану, когда вырасту умею вязать, вышивать, делать уколы, говорить без остановки 12 часов, готовить шашлыки и даже ногти могу делать, прости господи обожаю булки и кофе. буду рада погулять, съездить куда-нибудь, поболтать обо всем и ни о чем 💕

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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