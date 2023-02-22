Санкт-Петербург
Профиль пользователя Stanislavsky

фото пользователя Stanislavsky
фото #2 пользователя Stanislavsky

О себе

Люблю кино, вино и домино
Катаюсь на сапе

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя Annushk_a
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.