Мне 21 год. Я увлекаюсь психологией, фитнесом, духовными практиками и всем, что связано со здоровьем человека. Также я тренер, наставник и смм-специалист. Очень люблю общаться, слушать людей, поддерживать, наставлять. В дальнейшем хочу создать своё женское комьюнити, в котором соберу всех женщин, которые хотят развиваться и проживать самую счастливую жизнь. Найти единомышленниц. Очень люблю театры, музеи, выставки, уютные кофейни и интересные книги. Я экстраверт и всегда рада общению с людьми. Люблю как активное, так и пассивное времяпрепровождение, можем покататься на самокатах, на корабликах, сходить поужинать на террасе, поболтать обо всем и сделать друг другу куча шикарных фото. Я, кстати, сертифицированный фотограф🤫🤭 Пиши, всегда рада знакомству❤️ инстаграм и телеграм: @ssonyush

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.