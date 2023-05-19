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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ssonyush

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О себе

Мне 21 год. Я увлекаюсь психологией, фитнесом, духовными практиками и всем, что связано со здоровьем человека. Также я тренер, наставник и смм-специалист. Очень люблю общаться, слушать людей, поддерживать, наставлять. В дальнейшем хочу создать своё женское комьюнити, в котором соберу всех женщин, которые хотят развиваться и проживать самую счастливую жизнь. Найти единомышленниц. Очень люблю театры, музеи, выставки, уютные кофейни и интересные книги. Я экстраверт и всегда рада общению с людьми. Люблю как активное, так и пассивное времяпрепровождение, можем покататься на самокатах, на корабликах, сходить поужинать на террасе, поболтать обо всем и сделать друг другу куча шикарных фото. Я, кстати, сертифицированный фотограф🤫🤭 Пиши, всегда рада знакомству❤️ инстаграм и телеграм: @ssonyush

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Найти подружку (родственную душу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
маленькое фото пользователя Elizaveta22
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
маленькое фото пользователя Kira20
Санкт-Петербург → Другое
Посмотреть кино под открытым небом
маленькое фото пользователя Laina
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Русский музей
маленькое фото пользователя Katrina.Katerina
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, выпить кофе, пофотогоафировать друг друга
маленькое фото пользователя mini.ulya
Санкт-Петербург → Другое
ищу подруг!
Санкт-Петербург → Другое
Новые приятели:сперва пообщаться, потом и встретиться можно
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