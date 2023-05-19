Люблю находить инновации и перспективы в кино, рекламе, публикациях, технологиях … постоянно изучаю что-то новое Люблю вкусно готовить и есть:) училась на шефа Творческая. Что-то придумываю … особенно выход из трудной ситуации) 😄 Каталась на Скейте. Сноуборде. Люблю кататься на тачке, море люблю, прогулки, кофе очень люблю. Занимаюсь упаковкой и продвижением малого бизнеса с нуля в любых направлениях. Не люблю лицемерие, очень ценю интеллект, честность и доброту.

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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