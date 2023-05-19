Санкт-Петербург
Профиль пользователя Squx

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О себе

Люблю находить инновации и перспективы в кино, рекламе, публикациях, технологиях … постоянно изучаю что-то новое
Люблю вкусно готовить и есть:) училась на шефа
Творческая. Что-то придумываю … особенно выход из трудной ситуации) 😄
Каталась на Скейте. Сноуборде.
Люблю кататься на тачке, море люблю, прогулки, кофе очень люблю.
Занимаюсь упаковкой и продвижением малого бизнеса с нуля в любых направлениях. Не люблю лицемерие, очень ценю интеллект, честность и доброту.

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

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