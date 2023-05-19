Санкт-Петербург
Профиль пользователя Squx
О себе
Люблю находить инновации и перспективы в кино, рекламе, публикациях, технологиях … постоянно изучаю что-то новое
Люблю вкусно готовить и есть:) училась на шефа
Творческая. Что-то придумываю … особенно выход из трудной ситуации) 😄
Каталась на Скейте. Сноуборде.
Люблю кататься на тачке, море люблю, прогулки, кофе очень люблю.
Занимаюсь упаковкой и продвижением малого бизнеса с нуля в любых направлениях. Не люблю лицемерие, очень ценю интеллект, честность и доброту.
Профиль обновлён 11 мая 2023 г.
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