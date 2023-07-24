Санкт-Петербург

Профиль пользователя spthchu

О себе люблю готовить вкусные штуки, слушать музыку, смотреть фильмы, гулять и изучать новое, начинающий веб-дизайнер)

всем нам нужны друзья чтобы общаться, поэтому и я ищу интернет-друзей

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