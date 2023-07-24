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Санкт-Петербург
люблю готовить вкусные штуки, слушать музыку, смотреть фильмы, гулять и изучать новое, начинающий веб-дизайнер)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя spthchu
О себе
люблю готовить вкусные штуки, слушать музыку, смотреть фильмы, гулять и изучать новое, начинающий веб-дизайнер)
всем нам нужны друзья чтобы общаться, поэтому и я ищу интернет-друзей
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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