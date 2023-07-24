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Санкт-Петербург
Профиль пользователя spthchu

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О себе

люблю готовить вкусные штуки, слушать музыку, смотреть фильмы, гулять и изучать новое, начинающий веб-дизайнер)
всем нам нужны друзья чтобы общаться, поэтому и я ищу интернет-друзей

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить

сходить выпить вкусный кофе возле моря и пофоткаться? либо не кофе?

маленькое фото пользователя Ewgenia95
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Откликнулись 2 участника

Анапа → пообщаться

ищу подруг, друзей и приятное общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 317 участников

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