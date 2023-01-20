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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Spblover
О себе
Люблю театральные постановки, путешествия, вкусно поесть, гулять по любимому городу и живой джаз. 🤗
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян
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