Санкт-Петербург
Профиль пользователя Spaghetti

фото пользователя Spaghetti

О себе

Хочу хорошо потусить:выпить, поиграть в настолки или в компуктер, может сходить куда-нибудь. Живу около звёздной, в приоритете кто-то рядом)

Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить очень много

Участие в других событиях

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Прогулки и интересное времяпровождение

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Сходить в бар!!!

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новые знакомства, компания

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В поиске родственной души:3

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Пофотографирую красиво тебя!

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хочу на тусовку в эти выхи 🥨

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Ищу новых друзей и знакомых

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Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

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Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.