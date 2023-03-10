Санкт-Петербург
Профиль пользователя Spaghetti
О себе
Хочу хорошо потусить:выпить, поиграть в настолки или в компуктер, может сходить куда-нибудь. Живу около звёздной, в приоритете кто-то рядом)
Профиль обновлён 5 февраля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Срочно напиться и веселиться!
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