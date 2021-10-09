очень хотела бы найти комфортных друзей и компанию.интересуюсь всем,что-то выделить очень сложно.иногда рисую,из музыку слушаю хип-хоп и клауд-реп вообще я меломан так странно это всё писать🤨 короче,янг лин и фиджи это так круто чуть младше выбранного возраста🤗

Профиль обновлён 10 апреля 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.