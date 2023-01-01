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Санкт-Петербург
Очень активная и люблю все, что связано с движением. В кофейне тоже буду рада посидеть в приятной компании, но скорее всего в этот момент уже попутно буду думать, в какое приключение мы попадем после.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sophiie
О себе
Очень активная и люблю все, что связано с движением. В кофейне тоже буду рада посидеть в приятной компании, но скорее всего в этот момент уже попутно буду думать, в какое приключение мы попадем после.
Я за путешествия и по возможности куда-то ввезжаю пару раз в месяц. Начинаю вести блог на эту тему, занимаюсь творчеством, которое стараюсь проявить во всем, интересуюсь психологией и много-много всего :)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр
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