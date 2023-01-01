⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sophiie

фото пользователя Sophiie

О себе

Очень активная и люблю все, что связано с движением. В кофейне тоже буду рада посидеть в приятной компании, но скорее всего в этот момент уже попутно буду думать, в какое приключение мы попадем после.
Я за путешествия и по возможности куда-то ввезжаю пару раз в месяц. Начинаю вести блог на эту тему, занимаюсь творчеством, которое стараюсь проявить во всем, интересуюсь психологией и много-много всего :)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → путешествия

Ищу девочку-подружку для однодневной поездки в Карелию! (без ночевки)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → другое

Наснимать контента для инсты

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Roc.si
маленькое фото пользователя Arish_milash
маленькое фото пользователя Alice_Alice
маленькое фото пользователя Write
маленькое фото пользователя Mikhailovna
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя dima10
маленькое фото пользователя Linokmart
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя Rizli
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Jackie_Chan
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя nikapusta

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам