О себе

Очень активная и люблю все, что связано с движением. В кофейне тоже буду рада посидеть в приятной компании, но скорее всего в этот момент уже попутно буду думать, в какое приключение мы попадем после.

Я за путешествия и по возможности куда-то ввезжаю пару раз в месяц. Начинаю вести блог на эту тему, занимаюсь творчеством, которое стараюсь проявить во всем, интересуюсь психологией и много-много всего :)