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Санкт-Петербург
Профиль пользователя SONYA.KORGGI

фото пользователя SONYA.KORGGI

О себе

увлекаюсь саморазвитием, хожу в зал, занимаюсь профессионально музыкой, живу в спб. Много путешествую и веду соц сети

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика🍷 Выпить в баре
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