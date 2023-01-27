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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя SONYA.KORGGI
О себе
увлекаюсь саморазвитием, хожу в зал, занимаюсь профессионально музыкой, живу в спб. Много путешествую и веду соц сети
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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