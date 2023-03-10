Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sonya_Musatova

фото пользователя Sonya_Musatova
фото #2 пользователя Sonya_Musatova

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

пойти потанцевать в каком-нибудь веселом месте)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Dsofaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку

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