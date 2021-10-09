Занимаюсь фитнесом (силовые/кардио), слушаю зарубежный нью и олдскульный хип-хоп/хаус/ambient/future-garage/техно, люблю психологические триллеры и артхаус, стендапы и мемы, искусство и выставки, скейт- и велопрогулки. Работаю проектным руководителем в лингвистике:)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

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