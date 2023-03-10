Поступаю в СПбГУ на геолога, ищу компанию друзей для общения Активная, спортивная, добрая, интеллектуально развитая. Обожаю путешествовать, открывать и изучать что-то новое, ходить на концерты, выставки, в театр Увлечений очень много - волейбол, хоккей, флорбол, лыжи, стрельба, написание статей и стихов, волонтерство. Также иногда поигрываю на классической и бас гитарах. Пишите, буду рада познакомиться)

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

Санкт-Петербург → собрать компанию Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.