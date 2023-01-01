⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Songxisto
О себе
Занимаюсь спортом (ОФП и скалолазание иногда), не слушаю музыку, играю и понемногу делаю игры (на годоте), заканчиваю вуз
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам