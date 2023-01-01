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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Songxisto

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О себе

Занимаюсь спортом (ОФП и скалолазание иногда), не слушаю музыку, играю и понемногу делаю игры (на годоте), заканчиваю вуз

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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