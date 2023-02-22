Санкт-Петербург
Профиль пользователя SofMtnz

фото пользователя SofMtnz

О себе

18, Ищу новые знакомства
Застенчивый и не громкий человек, предпочитаю проводить свободные дни в тишине и уюте, люблю готовить, рисовать и шить изделия

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя Viktoria21
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала ,хочу погулять

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.