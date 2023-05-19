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Санкт-Петербург
Профиль пользователя sofkaa_morkovka

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О себе

месяц назад переехала в питер чтобы выйти из зоны комфорта 🥲
занимаюсь пул спортом и хочется начать ходить в бассейн🤗 так что если ты давно хочешь начать ходить в бассейн, можно ходить вместе 🫡
а так вообще за любой движ! главное дома не сидеть

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

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