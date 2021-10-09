Санкт-Петербург

Профиль пользователя Sofikko_87

О себе Очень люблю современные танцы, особенно хип хоп

Закончила школу моделинга

Занималась борьбой

Хотелось бы найти родственную душу)

Была в сети сегодня

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