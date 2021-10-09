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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sofikko_87

фото пользователя Sofikko_87

О себе

Очень люблю современные танцы, особенно хип хоп
Закончила школу моделинга
Занималась борьбой
Хотелось бы найти родственную душу)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулись 34 участника

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