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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sofia157

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О себе

Очень ценю дружбу! Считаю, что она не меньше важна, чем романтические отношения. Я за толерантность и эмпатию)
Люблю природу и животных. У меня есть кот Кокос)
Люблю читать, но хотелось бы делать это регулярнее. Очень люблю кино, один из любимых режиссеров - Тарантино. Хотелось бы чаще ходить в Питерские кинотеатры, где показывают то, что не выходит в широкий прокат и вечную классику.
По образованию искусствовед, сейчас в поиске путей для развития карьеры, пока работаю администратором в онлайн-школе и контент-менеджером.
Хотела бы более активно проводить свое свободное время, найти людей, с которыми много общего. В начале знакомства я могу быть стеснительной, но потом раскрываюсь и комфортно себя чувствую)
Я скорее интроверт, не очень люблю большие компании. В общении предпочитаю качество количеству, я за глубокое общение и близкую дружбу.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия☣️ Токсичность🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб
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