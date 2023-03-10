О себе

Очень ценю дружбу! Считаю, что она не меньше важна, чем романтические отношения. Я за толерантность и эмпатию)

Люблю природу и животных. У меня есть кот Кокос)

Люблю читать, но хотелось бы делать это регулярнее. Очень люблю кино, один из любимых режиссеров - Тарантино. Хотелось бы чаще ходить в Питерские кинотеатры, где показывают то, что не выходит в широкий прокат и вечную классику.

По образованию искусствовед, сейчас в поиске путей для развития карьеры, пока работаю администратором в онлайн-школе и контент-менеджером.

Хотела бы более активно проводить свое свободное время, найти людей, с которыми много общего. В начале знакомства я могу быть стеснительной, но потом раскрываюсь и комфортно себя чувствую)

Я скорее интроверт, не очень люблю большие компании. В общении предпочитаю качество количеству, я за глубокое общение и близкую дружбу.