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Санкт-Петербург
Люблю настольные игры, особенно нравится Мафия (как она в Питере называется - городская, редко играю в спортивку) и стратегические игры по типу Киклад, Серп)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Soffiko
О себе
Люблю настольные игры, особенно нравится Мафия (как она в Питере называется - городская, редко играю в спортивку) и стратегические игры по типу Киклад, Серп)
Буду очень рада познакомиться и вместе поиграть во что-то 🥰
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры
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