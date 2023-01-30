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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Soffiko

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О себе

Люблю настольные игры, особенно нравится Мафия (как она в Питере называется - городская, редко играю в спортивку) и стратегические игры по типу Киклад, Серп)
Буду очень рада познакомиться и вместе поиграть во что-то 🥰

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Город засыпает... Просыпается мафия с:

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Откликнулся 1 участник
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