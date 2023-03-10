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Санкт-Петербург
Профиль пользователя sofaorta

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О себе

привет-привет, любимые фандомы: осд и гарри поттер; книги читаю разные, но в основном антиутопии, в фильмах также люблю сюжетный плот - антиутопия, привлекают триллеры
обожаю всех животных в этом мире (за исключением насекомых)
в музыке меломан
со спортом на вы
ну вроде и всё с:

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Есть хлебное дерево, а есть ли конфетное, как думаете?)
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