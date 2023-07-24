О себе

Недавно переехала в Питер, ищу людей, с кем можно классно провести время, сходить в театр, ресторан, на мастер класс или просто погулять и обсудить все на свете🤪🫰🏻 Всегда за любой движ🚀

p.s. жить не могу без кофе, сериалов и общения 🥵