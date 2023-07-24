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Санкт-Петербург
Профиль пользователя S.ofa

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О себе

Недавно переехала в Питер, ищу людей, с кем можно классно провести время, сходить в театр, ресторан, на мастер класс или просто погулять и обсудить все на свете🤪🫰🏻 Всегда за любой движ🚀
p.s. жить не могу без кофе, сериалов и общения 🥵

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходим на концерт?

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу с кем будем посещать в Спб клубы,бары ,рестораны ))

Откликнулось 6 участников

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