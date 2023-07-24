О себе

Люблю длительные прогулки по красивым местам в городе и выезды на природу. Обожаю концерты симфонических оркестров и мюзиклы. Работаю в it сфере, занимаюсь вокалом в качестве хобби. В свободное время прокачиваю киберспортивные навыки 😅