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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Snowflake

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О себе

Люблю длительные прогулки по красивым местам в городе и выезды на природу. Обожаю концерты симфонических оркестров и мюзиклы. Работаю в it сфере, занимаюсь вокалом в качестве хобби. В свободное время прокачиваю киберспортивные навыки 😅

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на панк-сказку «Король и Шут»

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Откликнулся 1 участник
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