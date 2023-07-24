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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Snowflake
О себе
Люблю длительные прогулки по красивым местам в городе и выезды на природу. Обожаю концерты симфонических оркестров и мюзиклы. Работаю в it сфере, занимаюсь вокалом в качестве хобби. В свободное время прокачиваю киберспортивные навыки 😅
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
События пользователя
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