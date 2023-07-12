Есть маленькая дочка! Сама в разводе Художница, расписываю предметы, стены, кастомизирую одежду, пишу картины. Плету де-дреды, немного занимаюсь фаер-шоу (кручу пои) В тёплое время люблю выезжать на фестивали с палатками загород/просто загород, на заливы. Практически не курю и не пью, но против людей, умеренно употребляющих- ничего не имею. А вот неадекватных алкашей терпеть не могу, большой опыт общения, к сожалению) Многие друзья разъехались, да и с появлением ребёнка стало тяжело с общением, так что с социализацией всё стало не очень радужно, и я хочу это исправить:)

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

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