Санкт-Петербург
Профиль пользователя Snotra
О себе
Есть маленькая дочка! Сама в разводе
Художница, расписываю предметы, стены, кастомизирую одежду, пишу картины.
Плету де-дреды, немного занимаюсь фаер-шоу (кручу пои)
В тёплое время люблю выезжать на фестивали с палатками загород/просто загород, на заливы.
Практически не курю и не пью, но против людей, умеренно употребляющих- ничего не имею. А вот неадекватных алкашей терпеть не могу, большой опыт общения, к сожалению)
Многие друзья разъехались, да и с появлением ребёнка стало тяжело с общением, так что с социализацией всё стало не очень радужно, и я хочу это исправить:)
Профиль обновлён 27 мая 2023 г.
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