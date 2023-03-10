⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Snegok

фото пользователя Snegok

О себе

Люблю горы, море, звезды) и тёплых людей) зимой катаю на сноуборде, летом выбираюсь с палаточками на залив, в Карелию. Не против побродить и по городу, но путеводителем точно не назвать. А вот за городом могу много чего показать)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя 1ree
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя hotoln
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя nolly
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Lepr
маленькое фото пользователя Natasha.89
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя PetrAtl
маленькое фото пользователя Andrew_pmbspb
маленькое фото пользователя Mari88

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам