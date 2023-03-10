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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Snegok
О себе
Люблю горы, море, звезды) и тёплых людей) зимой катаю на сноуборде, летом выбираюсь с палаточками на залив, в Карелию. Не против побродить и по городу, но путеводителем точно не назвать. А вот за городом могу много чего показать)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт
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