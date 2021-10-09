Санкт-Петербург
Профиль пользователя Smile1509

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О себе

Люблю разную музыку - от рока до попсы и рэпа. Люблю настолки, компании и прогулки. Замужем, пару не ищу. Ищу друзей по интересам :)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 💕 Обсудить отношения
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