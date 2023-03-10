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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Slovak

фото пользователя Slovak

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар/кафе, по желанию :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lina_Lili

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, попить кофе, пообщаться, посмеяться. ☺️

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя pmhlv

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

поиграть в бильярд, сходить на выставку/в театр, попить кофе, погулять в области

Откликнулись 3 участника

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