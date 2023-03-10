Был в сети сегодня

Сходить в бар/кафе, по желанию :)

поиграть в бильярд, сходить на выставку/в театр, попить кофе, погулять в области

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