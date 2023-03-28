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Санкт-Петербург
Профиль пользователя SkrolMan

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О себе

Очень люблю разную музыку
Очень много работаю

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → другое
Встретится,сходить в кино , пообщаться
Санкт-Петербург → пообщаться
Давайте пообщаемся на разные темы
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Познакомиться с девушкой, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое
Идем на фестиваль 👺
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