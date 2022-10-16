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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Skittles

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фото #2 пользователя Skittles

О себе

Всем привет, Питер не родной город и друзей нет. Работаю, а в выходные очень скучно, да и в будни тоже, в общем всегда)
Хочу найти друзей для общения, встреч и погулять, за любой движ)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

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Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀
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Ищу компанию для прогулок:3
маленькое фото пользователя la_diabolus
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем
маленькое фото пользователя Skillakni
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на квест
маленькое фото пользователя Alyonkkka
Санкт-Петербург → Другое
Давайте сделаем этот день ярче😄
маленькое фото пользователя nrustr
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и перекусить...
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