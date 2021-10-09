Санкт-Петербург
Профиль пользователя Skillakni
О себе
Если кратко о моих интересах:
В день я очень много прослушиваю музыки, пока еду на работу, с работы, дома…
Жанры разные, преимущественно рэп
Также хожу в тренажерный зал, а после зала любитель побить грушу
Интересуюсь айти, но не понимаю как туда войти, довольно лениво начинать каждый раз.
Предприимчивый, но не предприниматель, находчивый, но не кладов) (это шутка, отношение к этому отрицательно)
Любитель лиги легенд или кс го в прошлом, хотя сейчас тоже иногда поигрываю.
Люблю общение, но не люблю душнил (хоть и сам таковым являюсь)
Прямолинеен, могу сразу сказать, если человек мне кажется странным или мне не интересно с ним общаться.
Хороший слушатель и не менее хороший собеседник.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Пофотографирую красиво тебя!
В поиске родственной души:3
Друзья, где вы?..
Настольный теннис
Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨
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