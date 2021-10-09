Санкт-Петербург
Профиль пользователя Skillakni

фото пользователя Skillakni
фото #2 пользователя Skillakni
фото #3 пользователя Skillakni
фото #4 пользователя Skillakni

О себе

Если кратко о моих интересах:
В день я очень много прослушиваю музыки, пока еду на работу, с работы, дома…
Жанры разные, преимущественно рэп
Также хожу в тренажерный зал, а после зала любитель побить грушу
Интересуюсь айти, но не понимаю как туда войти, довольно лениво начинать каждый раз.
Предприимчивый, но не предприниматель, находчивый, но не кладов) (это шутка, отношение к этому отрицательно)
Любитель лиги легенд или кс го в прошлом, хотя сейчас тоже иногда поигрываю.
Люблю общение, но не люблю душнил (хоть и сам таковым являюсь)
Прямолинеен, могу сразу сказать, если человек мне кажется странным или мне не интересно с ним общаться.
Хороший слушатель и не менее хороший собеседник.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📺 Политика 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Кто играем в wild rift?

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на квест

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Marin4k
Санкт-Петербург → Другое

Настольный теннис

маленькое фото пользователя green_iri
Санкт-Петербург → Другое

Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.