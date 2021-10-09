Если кратко о моих интересах: В день я очень много прослушиваю музыки, пока еду на работу, с работы, дома… Жанры разные, преимущественно рэп Также хожу в тренажерный зал, а после зала любитель побить грушу Интересуюсь айти, но не понимаю как туда войти, довольно лениво начинать каждый раз. Предприимчивый, но не предприниматель, находчивый, но не кладов) (это шутка, отношение к этому отрицательно) Любитель лиги легенд или кс го в прошлом, хотя сейчас тоже иногда поигрываю. Люблю общение, но не люблю душнил (хоть и сам таковым являюсь) Прямолинеен, могу сразу сказать, если человек мне кажется странным или мне не интересно с ним общаться. Хороший слушатель и не менее хороший собеседник.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📺 Политика 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро

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