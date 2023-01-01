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Санкт-Петербург
Профиль пользователя skazka_juli

фото пользователя skazka_juli

О себе

Нравится различные виды активности:
Катание на коньках, велосипеде, игра в волейбол, прогулка, танцы, зимой хочу покататься на сноуборде

Учусь на педагога-психолога, близка тема медитаций и духовности

Всегда нравилось смотреть на большие компании, как они вместе отдыхают и развлекаются. Хочу также выбираться куда-то общаться и знакомиться и возможно провести Новый год в компании своих друзей❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прилетаю 25, как раз с кем-то хотелось прогуляться

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ребята ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ может быть и весёлым и очень продуктивным одновременно !

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 130 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулось 18 участников

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