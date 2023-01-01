О себе

Нравится различные виды активности:

Катание на коньках, велосипеде, игра в волейбол, прогулка, танцы, зимой хочу покататься на сноуборде



Учусь на педагога-психолога, близка тема медитаций и духовности



Всегда нравилось смотреть на большие компании, как они вместе отдыхают и развлекаются. Хочу также выбираться куда-то общаться и знакомиться и возможно провести Новый год в компании своих друзей❤️